Глава полуострова поздравил население с девятой годовщиной вхождения Крыма в состав РФ

Глава российского региона Сергей Аксенов в собственном Telegram-канале назвал воссоединение полуострова с Москвой символом возвращения русских земель. Такое заявление чиновник сделал в рамках видеообращения, в котором он поздваил местное население с девятой годовщиной вхождения полуострова в состав РФ. Он напомнил, что такой статус Крым получил по результатам всенародного референдума.

Воссоединение Крыма с Россией – символ возвращения русских земель, символ рождения нового миропорядка, основанного на справедливости и взаимном уважении. Сергей Аксенов, глава Крыма

Руководитель регионального парламента Владимир Константинов подчеркнул в посте, опубликованном в ТГ-канале, что девять лет назад крымчане стали "творцами истории". Политик пояснил, что люди сделали выбоо не только за себя, но и выбрали будущее с Россией для своих детей, внуков и правнуков.

Аксенов заявил о создании на Украине спеццентров для информационных вбросов по Крыму.

Фото и видео: Telegram / Аксёнов Z 82