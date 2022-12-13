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Аксенов рассказал о значении воссоединения Крыма с Россией

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Глава полуострова поздравил население с девятой годовщиной вхождения Крыма в состав РФ

Глава российского региона Сергей Аксенов в собственном Telegram-канале назвал воссоединение полуострова с Москвой символом возвращения русских земель. Такое заявление чиновник сделал в рамках видеообращения, в котором он поздваил местное население с девятой годовщиной вхождения полуострова в состав РФ. Он напомнил, что такой статус Крым получил по результатам всенародного референдума.

Воссоединение Крыма с Россией – символ возвращения русских земель, символ рождения нового миропорядка, основанного на справедливости и взаимном уважении.

Сергей Аксенов, глава Крыма

Руководитель регионального  парламента Владимир Константинов подчеркнул в посте, опубликованном в ТГ-канале, что девять лет назад крымчане стали "творцами истории". Политик пояснил, что люди сделали выбоо не только за себя, но и выбрали будущее с Россией для своих детей, внуков и правнуков.

Аксенов заявил о создании на Украине спеццентров для информационных вбросов по Крыму.

Фото и видео: Telegram / Аксёнов Z 82

Теги: крым, сергей аксенов
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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