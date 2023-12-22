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Факелы Ростральных колонн зажгут во время фестиваля "Музыка Дворцового моста"
Сегодня, 15:14
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Факелы Ростральных колонн зажгут во время фестиваля "Музыка Дворцового моста"

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В ночь на 1 июня пролеты Дворцового моста разведут под звуки оркестра.

"Музыку Дворцового моста" ознаменует зажжение факелов Ростральных колонн. Об этом сообщили в комитете по энергетике сегодня, 31 мая. 

В ночь на 1 июня пролеты Дворцового моста разведут под звуки оркестра. Музыканты исполнят произведение Рейнгольда Глиэра "Гимн Великому городу". В это время небо Петербурга украсят огни Ростральных колонн.

В Петербурге 30 мая открылся Фестиваль ледоколов. В Неву вошли три мощных дизель-электрических ледокола: "Мурманск", "Капитан Сорокин" и "Капитан Косолапов" общей длиной более 300 метров. Каждый из них может справиться со льдом толщиной от 1 до 1,5 метров.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике

Теги: музыка, музыка дворцового моста, факелы ростральных колонн
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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