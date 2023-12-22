В День 321-летия города зажгли факелы Ростральных колонн

Специалисты включат праздничную подсветку в цветах российского триколора на Троицком мосту.

В День 321-летия Санкт-Петербурга зажгли факелы Ростральных колонн. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике.

Символ Северной столицы будет гореть с 10.00 до 11.30 часов. Вечером в городе на Неве преобразится Троицкий мост. Специалисты включат праздничную подсветку в цветах российского триколора. Огоньки озарят город 27 мая в 22.45, подсветка отключится во вторник утром.

Ранее мы писали, что в День города доступ к архивам Петербурга станет бесплатным.

Фото: Piter.tv