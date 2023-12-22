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В День 321-летия города зажгли факелы Ростральных колонн
Сегодня, 10:44
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В День 321-летия города зажгли факелы Ростральных колонн

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Специалисты включат праздничную подсветку в цветах российского триколора на Троицком мосту.

В День 321-летия Санкт-Петербурга зажгли факелы Ростральных колонн. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике.

Символ Северной столицы будет гореть с 10.00 до 11.30 часов. Вечером в городе на Неве преобразится Троицкий мост. Специалисты включат праздничную подсветку в цветах российского триколора. Огоньки озарят город  27 мая в 22.45, подсветка  отключится во вторник утром. 

Ранее мы писали, что в День города доступ к архивам Петербурга станет бесплатным.

Фото: Piter.tv

Теги: день города, факелы ростральных колонн
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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