В День города доступ к архивам Петербурга станет бесплатным

Архивы откроются 27 мая с 00:01 до 23:59.

В День города жителям Петербурга подарят бесплатный доступ к документам на портале "Архивы Санкт-Петербурга". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 23 мая.

Архивы откроются 27 мая с 00:01 до 23:59. В этот день у исследователей появится больше возможностей для поиска документов. Нейросети помогли присвоить документам географические координаты, нашли документы, которые связаны с историческими личностями.

Обновленный информационно-поисковый ресурс "Архивные документы на карте" позволит увидеть, какие документы есть на портале в привязке к конкретному адресу. Ну, а если вас интересует архивная история артиста, ученого или, скажем, политика, искусственный интеллект найдет в архивных фондах все, что с ним связано. Петр Тищенко, председатель Архивного комитета Петербурга

Для того, чтобы получить доступ к документам, необходимо быть зарегистрированным пользователем портала "Архивы Санкт-Петербурга".

Ранее на Piter.TV: в Ленинградском зоопарке отметят День города.

Фото: pexels (носит иллюстративный характер)