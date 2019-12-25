Бизнесмены РФ оценили готовность к еще одному локдауну

Предприниматели считают, что локдаун помог им подготовить бизнес к удаленной работе.

Более половины российских бизнесменов (51,5%) уверены, что страну ждет повторный локдаун из-за пандемии COVID-19. Это следует из опроса, проведенного сервисом онлайн-исследований Oprosso, пишет издание РБК.

В нем приняли участие 1500 предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.

Согласно опубликованным данным, 62,3% бизнесменов в настоящее время подготовились к возможному локдауну и в состоянии выдержать непродолжительные ограничения. Чуть менее трети респондентов считают, что они в состоянии работать удаленно без потерь для предприятий на протяжении нескольких месяцев, 23,5% заявили о готовности вести свою деятельность без потерь бессрочно, а 21% опрошенных готовы проработать всего несколько недель.

Предприниматели заявили, что опыт ограничений прошлого года помог им подготовить свое дело к удаленному формату работы. Менее половины респондентов сообщили, некоторое количество их работников осталось работать в дистанционном режиме. Согласно опросу, 81% уверен, что IT-системы их бизнеса теперь полностью подготовлены к "удаленке".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что она не видит необходимости вводить локдаун и ужесточать ограничения на территории РФ.

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