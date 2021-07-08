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Попова не видит необходимости вводить локдаун и ужесточать ограничения

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Она отметила влияние интенсивной вакцинации.

Глава Роспотребнадзор Анна Попова не видит необходимости вводить локдаун и ужесточать ограничения. Об этом она заявила в интервью телеканалу "Россия 1".

По ее словам, после роста заболеваемости в Москве и введенных мер была стабилизация процесса. Попова отметила, что эти меры и интенсивная вакцинация работают.

Сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее мы сообщали, что в Калужской области медсестра ввела пациенту физраствор вместо вакцины.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: анна попова, роспотребнадзор
Категории: Новости России, Лента новостей,

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