В Калужской области медсестра ввела пациенту физраствор вместо вакцины

Позже ему ввели нужный препарат.

В Жуковской центральной районной больнице Калужской области медсестра ввела пациенту физраствор вместо вакцины от коронавируса "Ковивак". Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Instagram-аккаунте.

Инцидент произошел 26 июня. По словам Шапши, медсестра испугалась сообщить пациенту, что второй компонент препарата, который он должен был получить, закончился. После того, как была обнаружена попытка подмены вакцины физраствором, в тот же день его привили нужной вакциной.

В больнице проводят служебную проверку. Шапша отметил, что медсестру уволят из-за халатности. Он также поручил министру здравоохранения Калужской области Константину Пахоменко проверить все пункты вакцинирования.

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Видео: Telegram / Baza