Суд отказался выпускать из СИЗО экс-главу "Констанс-Банка" Дыгова, обвиняемого в пропаже 3 млрд рублей

Эльдар Дыгов останется под стражей до 23 марта 2022 года.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел жалобу на постановление Куйбышевского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-главе "Констанс-Банка" Эльдару Дыгову. Его арестовали по делу о пропаже 3 млрд рублей. Об этом 22 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Адвокат бизнесмена просил изменить меру на домашний арест. По его словам, уголовное дело расследуется еще с 2016 года. Если бы Дыгов хотел уехать заграницу, скрывшись от следствия, он сделал это ранее. Более того, загранпаспорт отдан следователю, да и недвижимости, по словам адвоката, за пределами России у Дыгова нет. Также бизнесмен заявил, что у него есть подростки-сыновья, которым нужен отец.

Прокурор считает постановление районного суда обоснованным и законным. С его мнением согласна и апелляционная инстанция. Постановление оставлено без изменений.

Эльдар Дыгов ранее занимал должность председателя правления "Констанс-Банка". Выяснилось, что Ебралидзе в период с 1 января 2014 года по 1 августа 2016 года организовал незаконное присвоение вверенных Эльдару Дыгову 2 млрд 917 млн рублей, хранящихся в "Констанс-Банке".

В конце ноября в квартиру Дыгова нагрянули с обысками. Бизнесмен попытался скрыться, однако его задержали, после чего доставили к следователю. Однако обвинение ему не предъявили, но вменяемое деяние он признал полностью.

Предпринимателю Александру Ебралидзе также продлили арест до конца марта.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга