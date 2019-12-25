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Предпринимателю Александру Ебралидзе продлили арест до конца марта
Сегодня, 17:12
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Предпринимателю Александру Ебралидзе продлили арест до конца марта

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Подсудимый считает, что его оговорил бывший партнер.

Куйбышевский районный суд продлил арест предпринимателю Александру Ебралидзе, который обвиняется в присвоении 3 млрд рублей. Деньги принадлежали АО "АКБ "Констанс-Банк". 

По информации Объединенной пресс-службы судов Петербурга, мужчина останется под стражей до 23 марта 2022 года. Ебралидзе не признает свою вину и считает, что его оговорил бывший партнер по бизнесу Эльдар Дыгов. Он тоже находится под стражей.

Подсудимый просил избрать ему более мягкую меру пресечения. 

Ранее Piter.TV рассказывал об уголовном деле. 

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: бизнесмен, ебралидзе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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