Предпринимателю Александру Ебралидзе продлили арест до конца марта

Подсудимый считает, что его оговорил бывший партнер.

Куйбышевский районный суд продлил арест предпринимателю Александру Ебралидзе, который обвиняется в присвоении 3 млрд рублей. Деньги принадлежали АО "АКБ "Констанс-Банк".

По информации Объединенной пресс-службы судов Петербурга, мужчина останется под стражей до 23 марта 2022 года. Ебралидзе не признает свою вину и считает, что его оговорил бывший партнер по бизнесу Эльдар Дыгов. Он тоже находится под стражей.

Подсудимый просил избрать ему более мягкую меру пресечения.

Ранее Piter.TV рассказывал об уголовном деле.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга