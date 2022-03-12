В СК РФ рассказали о том, что происходило до задержания местного предпринимателя.

Российский бизнесмен Юрий Жорин открыл стрельбу в Домодедово из-за покрашенных скамеек. Такое заявление перед журналистами сделала руководитель пресс-службы правоохранительных органов по Московской области Татьяна Петрова. По предварительным сведениям, никто из сотрудников полиции или местного населения не пострадал.

Совместно с бойцами СОБР "Булат" ГУ Росгвардии стрелявший был блокирован и задержан. Мужчина получил ранение и будет доставлен в медицинское учреждение. Татьяна Петрова, глава пресс-службы МВД по Подмосковью

По результатам проверки МВД будет принято решение в соответствии с действующим российским законодательством. Заявление о стрельбе поступило в полицию от вахтера. Женщина рассказала, что по улице Королева, 7 на территории микрорайона Авиационный неизвестный сначала угрожал топором, а затем заперся дома. Когда к квартире подошли оперативники, мужчина отказался открывать им дверь и трижды выстрелил из окна. Несколько пуль повредили припаркованные автомобили.

Напомним, что ранее в СМИ говорили о том, что подозреваемый напал на консьержку, сломал топором мебель и устроил стрельбу из окна квартиры. Затем мужчину ранили в плечо. Не исключается версия того, что на момент совершения преступления он был в нетрезвом состоянии. На имя предпринимателя зарегистрировано пять огнестрельных оружий, два из них - являются нарезными образцами.

Мужчина в честь свадьбы устроил стрельбу на Синопской набережной.

Фото и видео: Telegram / 112