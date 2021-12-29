Стрельба из машины на свадьбе привела иностранца к уголовному делу

Задержанный признал свою вину и раскаялся.

В отношении мужчины, который стрелял на свадьбе из машины, возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемый пояснил, что того требовал национальный обычай.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, стрельба произошла днем 20-го февраля на Синопской набережной. Очевидец сообщил о том, что кто-то стреляет из окна автомобиля "Ниссан Альмера". Был введен план "Перехват".

Иномраку обнаружили на улице Салова. Двое граждан признались, что стрелял их знакомый, который вышел около станции метро "Ломоносовская". Пистолет остался в салоне иномарки. "По горячим следам" полицейские задержали 35-летнего заправщика АЗС, он является гражданином другого государства.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что воспитательница лицея в Петербурге избила первоклассника на продленке.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО