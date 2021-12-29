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Стрельба из машины на свадьбе привела иностранца к уголовному делу

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Задержанный признал свою вину и раскаялся.

В отношении мужчины, который стрелял на свадьбе из машины, возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемый пояснил, что того требовал национальный обычай.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, стрельба произошла днем 20-го февраля на Синопской набережной. Очевидец сообщил о том, что кто-то стреляет из окна автомобиля "Ниссан Альмера". Был введен план "Перехват". 

Иномраку обнаружили на улице Салова. Двое граждан признались, что стрелял их знакомый, который вышел около станции метро "Ломоносовская". Пистолет остался в салоне иномарки. "По горячим следам" полицейские задержали 35-летнего заправщика АЗС, он является гражданином другого государства. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что воспитательница лицея в Петербурге избила первоклассника на продленке. 

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: обычай, свадьба, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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