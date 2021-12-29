Воспитательница лицея в Петербурге избила первоклассника на продленке

В воскресенье, 20 февраля, в полицию Петербурга обратилась местная жительница и заявила об избиении своего 7-летнего сына, ученика 1 класса. Об этом стало известно Piter.TV.
Женщина обвинила в содеянном 58-летнюю воспитательницу продленного дня. 11 февраля в лицее №384 на проспекте Стачек женщина нанесла телесные повреждения первокласснику, нарушавшему дисциплину.
В результате ребенка госпитализировали в Детскую городскую больницу №1 с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей теменной области в удовлетворительном состоянии.
В отношении воспитательницы возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее мы писали, что задержан подозреваемый в нападении на 88-летнего композитора Александра Колкера.
Фото: Piter.TV
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