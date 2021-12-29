Воспитательница лицея в Петербурге избила первоклассника на продленке

Мальчику потребовалась помощь медиков.

В воскресенье, 20 февраля, в полицию Петербурга обратилась местная жительница и заявила об избиении своего 7-летнего сына, ученика 1 класса. Об этом стало известно Piter.TV.

Женщина обвинила в содеянном 58-летнюю воспитательницу продленного дня. 11 февраля в лицее №384 на проспекте Стачек женщина нанесла телесные повреждения первокласснику, нарушавшему дисциплину.

В результате ребенка госпитализировали в Детскую городскую больницу №1 с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей теменной области в удовлетворительном состоянии.

В отношении воспитательницы возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы писали, что задержан подозреваемый в нападении на 88-летнего композитора Александра Колкера.

Фото: Piter.TV