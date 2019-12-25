Бывший зять Ельцина рассказал, почему Путин стал преемником президента

Ельцин не хотел, чтобы главой государства стал Евгений Примаков.

Алексей Дьяченко, бывший зять экс-президента России Бориса Ельцина рассказал, почему нынешний глава РФ Владимир Путин пришел к власти. Об этом он сообщил в своей колонке на сайте "Эхо Москвы".

По его словам, преемником Ельцина мог стать экс-премьер-министр РФ Евгений Примаков, однако ему помешал ряд причин.

Во-первых, он не переносил критику в свой адрес <…> Во-вторых, Примаков жестко проводил свою линию, не оглядываясь на администрацию президента. Алексей Дьяченко, бывший зять Бориса Ельцина

По его словам, третьей причиной, почему Примаков не мог быть президентом РФ, является его политическое поведение. Дьяченко подчеркнул, что у него на тот момент за плечами был "груз прошлых ошибок". Ельцин же хотел, чтобы его преемник начал все "с чистого листа".

Ранее белорусский политолог заявил, что Путин одной фразой разрушил планы Запада на Белоруссию.

Фото: сайт президента РФ