Бывший замминистр экономического развития Украины подозревается в госизмене

Он действовал в интересах зарубежной компании.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, подозревая в государственной измене. Он был пойман 22 октября в аэропорту Борисполь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации Интерфакс-Украина", речь идет о Юрии Бровченко, который работал в министерстве с июля 2016 года по сентябрь 2019.

СБУ считает, что мужчина нанес ущерб обороноспособности государства, выступая в пользу интересов зарубежной компании. Действуя с подельниками из двух государственных предприятий, Бровченко заключил с иностранцами убыточный для Украины контракт по поставке артиллерийских снарядов. Договор вышел на сумму более 16 млн долларов. При этом оборудование так и не доехало до Украины, но счета фиктивных оффшорных предприятий пополнились на 8 млн долларов.

Ранее украинский "Нафтогаз" намеревался предъявить "Газпрому" иск на $11 млрд.

Видео: YouTube / "Служба безпеки України"