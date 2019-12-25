Бывший тренер "Зенита" уверен в предстоящем чемпионстве клуба

Властимил Петржела рассказал, следит ли он за играми сине-бело-голубых.

Бывший главный тренер петербургского ФК "Зенит" Властимил Петржела в комментарии "Р-Спорту" рассказал, следит ли он за своим бывшим клубом.

Он отметил,что каждую неделю следит за результатами и считает, что у "Зенита" есть шансы оформить чемпионство в России досрочно. Эксперт рассчитывает, что у команды получится сделать это в предстоящем матче с "Краснодаром".

Уже в матче 26-го тура российского футбольного чемпионата петербургский футбольный клуб "Зенит" может оформить досрочный чемпионский титул. Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак выступил на пресс-конференции перед матчем с "Краснодаром", где это событие может состояться. Начало встречи с "Краснодаром" – 5 июля в 20:30, "Зенит" будет играть в белой форме.

Фото: Piter.tv