"Зенит" сыграет с "Краснодаром" в белой форме

Судить встречу будет бригада Сергея Карасёва.

В матче 26-го тура российского футбольного чемпионата 5 июля встретятся "Краснодар" и "Зенит". Начало встречи двух команд – 20:30.

Как объявила пресс-служба "сине-бело-голубых", в выездном матче команда сыграет в белой форме, "Краснодар" — в черно-зеленой. В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал "Матч ТВ". Встречу рассудит Сергей Карасёв, ему помогут ассистенты Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко; резервный судья — Сергей Иванов. Главный арбитр VAR — Евгений Турбин, его ассистент — Александр Богданов. Инспектор матча — Юрий Баскаков.

Ранее на вопросы перед матчем ответил главный тренер "Зенита" Сергей Семак. На вопрос о предстоящих раскладах игры тренер заметил, что команда не может повлиять на результаты соперников по таблице – петербуржцы должны думать о своей игре.

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"