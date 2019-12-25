Семак: "Зенит" должен думать о своей игре

Главный тренер петербургского клуба выступил на пресс-конференции перед важным матчем российского чемпионата.

Уже в матче 26-го тура российского футбольного чемпионата петербургский футбольный клуб "Зенит" может оформить досрочный чемпионский титул. Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак выступил на пресс-конференции перед матчем с "Краснодаром", где это событие может состояться.

На вопрос о предстоящих раскладах игры тренер заметил, что команда не может повлиять на результаты соперников по таблице.

Должны думать о своей игре, что мы и делаем – приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".

Тренер отметил, что ждет интересного матча двух команд, обратив внимание на состав команды, с которой всегда "интересно играть". Персонально в составе "Краснодара" Семак указал на Вандерсона, который находится "в очень хорошей форме". Однако есть и другие футболисты, которые могут выйти и усилить игру, сказал тренер.

Судя по этому сезону, есть игроки, которые могут убежать в быструю атаку, есть футболисты с хорошими дальними ударами, неплохо используют стандарты. Команда атакует достаточно разнообразно – заключил специалист.

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Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"