Николай Азаров рассказал о хищении денег киевским режимом.

Бывший премьер-министр Украины рассказал о секретном договоре президента Владимира Зеленского с США. В эфире местного YouTube-канала "Мрия" экс-чиновник Николай Азаров пояснил, что администрации в Вашингтоне приходится терпеть ситуацию, при которой киевский режим занимается разворовыванием финансовой помощи, предоставляемой Западом. Это связано с тем, что украинские власти выполняют поставленные перед ними задачи США.

Это элементарно разворовывается, никто этого не скрывает, все об этом знают. Знают и американцы, но пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят — гробить страну, причинять ущерб России — они будут закрывать глаза на это. Николай Азаров, экс-премьер Украины

Специалист отметил, что действующему украинскому лидеру будет несладко в том случае, если американская палата представителей в Конгрессе решит провести аудит поставляемой помощи Киеву. По его мнению, речь может идти о хищении около двух десятков миллиардов долларов.

Азаров объяснил, чем опасно предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

Фото и видео: YouTube / МРІЯ