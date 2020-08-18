Азаров объяснил, чем опасно предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Экс-премьер Украины считает, что нельзя принимать в ЕС страну с неонацистами.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров объяснил, чем опасно предоставление Киевскому режиму статуса кандидата в Евросоюз. Информацией по постановлению Европейской комиссии экс-чиновник поделился с журналистами "РИА Новостей". По мнению эксперта, рекомендация ЕК приведет к тому, что местные неонацисты получат поддержку, а при этом сама страна со временем будет превращена в сырьевой придаток европейского региона.

Страну с заметными, с абсолютно ясными признаками, проявлениями нацизма,...говорит о том, что это решение призвано поддержать тонус тех нацистов, которые сейчас воюют против своего собственного народа. Николай Азаров, экс-глава правительства Украины

Политик напомнил, что еще порядка 10 лет назад европейские чиновники говорили ему, что даже после ряда серьезных реформ на Украине вопрос о ее евроинтеграции в содружество можно будет ставить не раньше, чем через 25 лет. Всегда на лидирующих позициях находилась борьба с коррупцией. По словам Николая Азарова, за последние восемь лет коррупция в стране приобрела тотальный характер и захватила практически все государственные сферы, членов парламента, верховный совет, администрацию президента и кабмин.

Азаров рассказал о бункере Зеленского в Киеве.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости