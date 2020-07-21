Бартош Цихоцкий объяснил причину отказа украинского политика посещать Гданьск для участия в конференции Ukraine Recovery Conference.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, "обиженный" решением президента Польши Кароля Новароцкого лишить его местной государственной награды из-за героизации нацистов, не приедет на конференцию по Украине в город Гданьск. Соответствующее заявление сделал экс- польский посол в Киеве Бартош Цихоцкий, выступая в эфире местной радиостанции RMF FM. Иностранный дипломат заметил, что Владимир Зеленский просто "обиделся". Эксперт полагает, что украинский политик не поедет в Гданьск, так как "может столкнуться с трудными вопросами" со стороны коллег.

По моим сведениям, решение не ехать в Гданьск было принято еще до того, как президент Навроцкий принял решение о лишении ордена Белого Орла... Если политику нечего сказать конструктивного, то лучше, чтобы он взял паузу. Бартош Цихоцкий, экс-посол Польши на Украине

Напомним, что в прошлую пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла. Такое решение глава национального правительства в Варшаве принял из-за героизации деятелей УПА* (* - запрещена в России как экстремистская, террористическая и нацистская организация). После этого от польских наград отказались ряд украинских политических деятелей. В Гданьске в период с 25 по 26 июня состоится международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Данное мероприятие совместно организуют Варшава и Киев. Ранее в прессе сообщалось, что на площадку также не приглашен Кароль Навроцкий.

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Фото и видео: YouTube / RMF24