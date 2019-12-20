Иностранец провел эксперимент над четырьмя животными.

Бывший инженер НАСА создал полосу препятствий для белок-воровок. Об этом специалист рассказал на собственном YouTube-канале. Видеоблогер Марк Робер организовал для животных полосу препятствий. Она сделана для белок, которые крадут корм для птиц. Подобная идея пришла иностранцу во время самоизоляции. Мужчина заметил, что грызуны готовы проявить смекалку, чтобы достать пропитание.Против них оказались бесполезны обычные "антибеличьи" кормушки.

Робер придумал для белок препятствия, которые включали в себя веревочные лестницы, лабиринт, ловушки, вращающиеся объекты, наклонные платформы, автоматический трамплин. В конце маршрута белку ждала горка очищенных грецких орехов.

Американец заметил, что в эксперименте принимали участие четыре белки. Все они справились с заданиями уже спустя несколько дней. Им удавалось пройти полосу препятствий за несколько минут.

На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола.

Видео: Youtube/ Mark Rober