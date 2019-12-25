Бывший игрок "Зенита" Роман Широков предложил ввести плей-офф в РПЛ

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков выступил с предложением завершить сезон в чемпионате России с помощью плей-офф.

"В чемпионате Австралии неплохие футболисты выступают, и сборная у них почти всегда их команда выходит на чемпионаты мира. Мы не можем сделать лигу закрытой, как у них. А вот вариант с проведением плей-офф можно было бы рассмотреть. Этот вариант был бы намного интереснее. Из-за текущей ситуации можно также рассмотреть вариант с игрой на закрытой территории. Можно сыграть в Сочи или Краснодаре, если вирус туда не доберется. Инфраструктура есть, все зависит от согласия клубов" - сказал Широков в эфире телеканала "Матч ТВ".