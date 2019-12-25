Сергей Прядкин рассказал о возможности доиграть сезон в РПЛ до конца июня

На общем собрании УЕФА были рассмотрены новые рекомендации.

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал об итогах видео-конференции с УЕФА, в рамках которой появилось предложение о возможности доиграть чемпионат России.

"Сейчас всех волнует вопрос с дальнейшим проведением матчей РПЛ. Параллельно с общим собранием клубов у нас прошли другие конференции в режиме онлайн. Сегодня мы рассмотрели рекомендации вместе с институтами футбола. УЕФА рекомендует завершить чемпионат до 30 июня. В рамках организации будет создана группа, которая займется решением проблемных вопросов, связанных с возникшей ситуацией в мировом футболе" - сказал Прядкин в интервью "Чемпионат.com".

Напомним, из-за эпидемии коронавируса было принято решение приостановить сезон в РПЛ до 10 апреля. Идею поддержали Континентальная хоккейная лига и Единая лига ВТБ по баскетболу. Также стало известно, что Евро-2020 перенесли на следующий год.

Ранее мы писали о том, что Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ на ближайшие пять лет.

Фото: ТАСС