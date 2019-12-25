Президент РПЛ Сергей Прядкин переизбран на новый срок

Решение было принято единогласно.

На общем собрании клубов Российской премьер-лиги действующий президент турнира Сергей Прядкин был переизбран на новый срок. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ.

Решение о переизбрании сроком на пять лет было принято единогласно. По итогам собрания Сергей Прядкин представил ключевые направления развития лиги в ближайшие годы, связанные с привлечением и цифровизацией аудитории, развитием соревновательного и медийного продуктов РПЛ и так далее.

В своем обращении к клубам Прядкин выразил благодарность за оказанное доверие. Он отметил, что была проделана огромная работа по обновлению и улучшению продукта лиги.

Напомним, Сергей Прядкин занимает пост президента РПЛ с 14 ноября 2007 года.

Ранее стало известно, что Российская премьер-лига возьмет паузу до 10 апреля.

Фото: VK / @rfsruofficial