Экс-глава Петербурга поддержал идею с заменой рабочих мигрантов на заключённых

На данный момент в России порядка 500 тыс. заключённых.

Бывший губернатор Петербурга, президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев также предлагает заменить рабочих мигрантов на заключённых. Об этом в четверг, 20 мая, Яковлев рассказал интернет-изданию 47news.

Он отметил, что в строительную отрасль постоянно требуются сотрудники. Однако Яковлев не имеет представления, как сделать так, чтобы заключённые действительно работали. К тому же, это может быть небезопасно. Бывший губернатор города отметил, что благодаря труду на стройке заключённые "не потеряют связь с миром". Яковлев добавил, что многие из них вовсе могут находиться под стражей не за разбойные дела. Экс-губернатор Петербурга также отметил, что для заключённых-работников необходимо будет построить отдельный участок для проживания.

Яковлев заявил, что в России около 500 тыс. заключённых, которые могли бы принять участие в строительстве крупных объектов.

Ранее мы писали, что полицейские провели рейд по мигрантам в Петербурге.

Фото: Piter.tv