ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов на заключенных

По словам директора ведомства, заключенным предоставят достойные условия.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил включить в работу российских заключенных по строительству тех объектов, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов. Об этом пишет "РИА Новости", со ссылкой на заявление омбудсмена на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

По словам Калашникова, в настоящее время почти 190 тысяч российских заключенных имеют право на такое исполнение наказания, как принудительные работы.

Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия. Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Александр Калашников, директор ФСИН

Также, по его словам, у таких заключенных появится возможность получать зарплату. Калашников призвал поднять эту тему в каждом российском регионе.

Ранее в Администрации президента России заявили, что в России стали хуже относиться к мигрантам.

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