Бывший главный экономист МВФ Рогофф сравнил Россию с Ираном из-за санкционного давления

Кеннет Рогофф заметил, что санкции Запада грозят России бедностью экономики.

Бывший главный экономист Международного валютного фонда, профессор Гарвардского института Кеннет Рогофф сравнил Россию с Ираном из-за санкционного давления. Об этом специалист рассказал о Всемирном экономическом форуме в Давосе. Аналитик считает, что будущее российской экономической системы будет таким, как "гигантский Иран". Он предположил, что огромное количество ограничений и запретов приведет Москву с ситуации, которая сейчас складывается на территории Северной Кореи, Венесуэле или Кубе. Речь якобы идет о невероятной бедности по сравнению с тем уровнем, к которому привыкли русские граждане.

Я считаю, здесь мы должны думать о продлении санкций, а не об их отмене. Было мало случаев, когда санкции меняли режим, но такие примеры были. И я думаю, Южная Африка — это самый драматичный пример. <...> Я считаю, мы должны думать об этом так: скорая военная победа, длительные санкции. Кеннет Рогофф, профессор

Глава МВФ вспомнила песню "Хотят ли русские войны" на форуме в Давосе.

Фото и видео: World Economic Forum