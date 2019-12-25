Бывший глава Бугров заключен под стражу на два месяца

Вместе с Геннадием Шороховым на два месяца арестованы двое предполагаемых участников земельных афер во Всеволожском районе.

29 июля экс-руководитель сельсовета депутатов во Всеволожском районе Геннадий Шорохов, подозреваемый в организации продажи земельных участков на основании поддельных документов, был заключен под стражу на два месяца. Всеволожский городской суд в ближайшее время приступит к рассмотрению уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере, в котором Шорохов вместе с еще двумя арестованными, проходит пока основным фигурантом.

Первые обыски по делу прошли 27 июля в администрации Бугровского сельского поселения и в частных секторах поселков Бугры и Юкки. Геннадию Шорохову 71 год, и руководящий пост в администрации Бугров он занимал с 1990 по 2020 годы, не считая советского периода. Приблизительные масштабы мошеннической деятельности следственным органам еще только предстоит установить.

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