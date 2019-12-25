Полиция пришла с обысками в администрацию Бугровского сельского поселения

Следователи ищут в администрации Бугров документы времен работы предыдущего руководства.

27 июля сотрудники подразделения экономической полиции ГУ МВД по Ленобласти пришли с обыском в администрацию Бугровского сельского поселения Всеволожского района. Следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. По предварительной информации, мошеннические схемы, в которые могли быть вовлечены сотрудники и прежнее руководство администрации Бугров, способствовали продаже элитных земельных участков района в обход установленных законом процедур.

Параллельно с обысками в администрации проходят аналогичные мероприятия в частных секторах поселков Бугры и Юкки, связанных с фигурирующими в расследовании объектами: участками и домами. Официального комментария от следственного управления еще не последовало, однако среди фигурантов расследования источники в правоохранительных структурах называют прежнего главу администрации Бугров, ушедшего с поста в феврале 2021 года после того, как в его заполненных декларациях не оказалось земельных участков супруги общей стоимостью более 26 миллионов рублей. В данный момент экс-глава Бугров Геннадий Шорохов проживает в деревне Сярьги.

В деле уже насчитывается порядка 20 эпизодов. Ныне действующая глава администрации Елена Моисеева находится в отпуске.

Ранее после обысков был задержан глава Куйвозовского сельского поселения.

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