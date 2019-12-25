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Полиция пришла с обысками в администрацию Бугровского сельского поселения
Сегодня, 11:24
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Полиция пришла с обысками в администрацию Бугровского сельского поселения

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Следователи ищут в администрации Бугров документы времен работы предыдущего руководства.

27 июля сотрудники подразделения экономической полиции ГУ МВД по Ленобласти пришли с обыском в администрацию Бугровского сельского поселения Всеволожского района. Следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. По предварительной информации, мошеннические схемы, в которые могли быть вовлечены сотрудники и прежнее руководство администрации Бугров, способствовали продаже элитных земельных участков района в обход установленных законом процедур. 

Параллельно с обысками в администрации проходят аналогичные мероприятия в частных секторах поселков Бугры и Юкки, связанных с фигурирующими в расследовании объектами: участками и домами. Официального комментария от следственного управления еще не последовало, однако среди фигурантов расследования источники в правоохранительных структурах называют прежнего главу администрации Бугров, ушедшего с поста в феврале 2021 года после того, как в его заполненных декларациях не оказалось земельных участков супруги общей стоимостью более 26 миллионов рублей. В данный момент экс-глава Бугров Геннадий Шорохов проживает в деревне Сярьги. 

В деле уже насчитывается порядка 20 эпизодов. Ныне действующая глава администрации Елена Моисеева находится в отпуске. 

Ранее после обысков был задержан глава Куйвозовского сельского поселения. 

Фото: Pixabay

Теги: всеволожский район, геннадий шорохов, коррупция во власти, ленобласть, обыск в буграх, следствие по делу 159 ук рф
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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