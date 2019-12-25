Глава Куйвозовского сельского поселения задержан после обыска

Депутат Горюшкин доставлен на допрос в СК Ленобласти по делу о незаконном предпринимательстве.

Сотрудники отдела экономических преступлений УМВД Всеволожского района и представители Следственного комитета Ленобласти пришли 20 мая с обысками в администрацию Куйвозовского поселения. Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела о незаконном предпринимательстве. Сообщается, что глава местной администрации, депутат избирательного округа №1 Александр Горюшкин, задержан для дачи показаний.

Ранее глава муниципального образования уже подозревался в нарушении антикоррупционного законодательства в связи с деятельностью принадлежащей ему теплоснабжающей компании "ГТМ-Теплосервис", которой оказывались преференции при заключении контрактов. Внимание к деятельности "ГТМ-Теплосервис" прокуратура проявила после срыва отопительного сезона в 2018 году. Обстоятельства нового уголовного дела пока не уточняются, информации о статусе Горюшкина пока не поступало.

Ранее по подозрению в получении крупной взятки был задержан Экс-глава Фонда капремонта Петербурга Денис Шабуров.

Фото: Всеволожский медиацентр В1 в соцсети ВКонтакте