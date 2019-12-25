В Петербурге задержали организаторов группы, легализовавших более 1,5 тыс. мигрантов в стране

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Известно, что двое фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде, еще один участник арестован.

В субботу, 17 июля, в Петербурге сотрудники полиции задержали организаторов преступной группы, которые легализовали в стране 1,5 тыс. мигрантов. Об этом сообщает на сайте "МВД-медиа" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Как сообщила Ирина Волк, злоумышленники получали деньги за оформление документов, необходимых для постановки иностранных граждан на миграционный учёт. Более того задержанные оформляли фиктивные трудовые договоры, которые иностранцы якобы заключали с коммерческими фирмами.

В ходе обыска квартиры преступной группы в качестве улик изъяли сертификаты на знание русского языка, мобильные телефоны и оргтехнику.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Известно, что двое фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде, еще один участник арестован.

Ранее Piter.tv информировал, что МВД России разработало законопроект об отмене разрешений на временное проживание. Определены основания и условия долгосрочного пребывания иностранцев на территории РФ.

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