Альфред де Зайас высказался о влиянии Starlink на украинский конфликт.

Выдвинутый американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом ультиматум по мирному урегулированию ситуации на Украине приведет к эскалации конфликта, вместо этого Вашингтону нужно прекратить поставлять киевскому режиму оружие и отключить его от спутниковой системы Starlink. Соответствующее заявление сделал американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас. Такой комментарий иностранец дал в собственном аккаунте в социальных сетях.

Ультиматум означает эскалацию конфликта и провал дипломатии. Чтобы положить конец,достаточно отключить Украину от Starlink и прекратить вооружать эту сверхкоррумпированную страну. Нарратив США и ЕС не выдерживает никакой критики. Альфред де Зайас, эксперт

По словам специалиста, американский политический лидер "не сделал никаких выводов из разговоров" с российским президентом Владимиром Путиным. По словам аналитика, противостояние на Украине является результатам расширкения НАТО на Восточный флаг Европы в нарушение данных Москве обещаний со стороны Джорджа Буша-старшего и бывшего секретаря Госдепа США Джеймса Бейкера.

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Фото: Фото: X (нежелательная организация на территории России) / @Alfreddezayas