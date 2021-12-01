Алексей Зюзин представил журналистам свою версию произошедшего.

Бывший депутат из Карелии объяснил видео с избиением монтажом. Об этом рассказали представители телеканала "360" со ссылкой на самого экс -парламентария. Речь идет о конфликтной ситуации, которая произошла в апреле 2021 года при участии Алексея Зюзина, представляющего Петрозаводск. Мужчина подчеркнул, что он никого не избивал, а наоборот, били его.

Люди спровоцировали, пришли, я не нарушал никаких правил. Люди оскорбили: "Сволочи, заткнитесь". Вдвоем мы сидели, соседи ломились в дверь. Он меня первый ударил, нанес мне сотрясение мозга, сломал нос. Мне пришлось дать сдачи. Алексей Зюзин, экс-депутат

Политик заметил, что в отношении соседа ведется уголовное дело по статье за хулиганство. Бывший депутат напомнил о том, что если бы он кого-то избивал, то в его отношении давно бы было заведено расследование. При этом спикер уточнил, что супруга соседа работает в прессе, поэтому она вместе с мужем создала данный монтаж ролика, что позволило сделать ситуацию скандальной.

В Учалах в пекарне избили мужчину, заступившегося за дочь.

Видео: ВКонтакте / Карелия Online