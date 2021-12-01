Конфликт произошел в заведении "Ватрушкин".

В Учалах в пекарне избили мужчину, заступившегося за дочь. Об этом рассказали региональные правоохранительные органы. Очевидцы сообщили представителям закона о том, что инцидент зафиксирован на территории общепита "Ватрушкин", расположенного по улице Ленина, 26. В помещении сначала вошла девушка, живущая на втором этаже здания. Она поинтересовалась у сотрудников заведения о неприятном запахе, идущем от пекарни. Она также высказала недовольство о регулярном "тарахтении". Хозяин пекарни с применением грубой силы вытолкал посетительницу из зала. При этом он нецензурно оскорблял местную жительницу.

После этого девушка рассказал о произошедшем отцу. Тот решил разобраться с обидчиком дочери. В результате на мужчину напали и избили. После этого отца спустили вниз по лестнице. Далее пациенту потребовалась медицинская помощь.

Мужчине ограничили свободу за избиение знакомого болгаркой в подъезде на Рубинштейна.

Фото и видео: Telegram/Пресс-Хата