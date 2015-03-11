Мужчине ограничили свободу за избиение знакомого болгаркой в подъезде на Рубинштейна

Потерпевший получил легкий вред здоровью.

Суд огласил приговор мужчине, который ударил соседа болгаркой по голове. Сергей Семкин не признал свою вину. Об этом 29 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел в апреле 2020 года в доме №40/11 на улице Рубинштейна. Подсудимый ударил потерпевшего во время внезапного конфликта. Тот получил легкий вред здоровью.

Семкину назначили наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы и 20 тыс. штрафа в пользу потерпевшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что росгвардейцы задержали мужчину, повредившего имущество отеля на Московском проспекте.

Фото: Piter.TV