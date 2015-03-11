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Мужчине ограничили свободу за избиение знакомого болгаркой в подъезде на Рубинштейна
Сегодня, 14:43
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Мужчине ограничили свободу за избиение знакомого болгаркой в подъезде на Рубинштейна

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Потерпевший получил легкий вред здоровью.

Суд огласил приговор мужчине, который ударил соседа болгаркой по голове. Сергей Семкин не признал свою вину. Об этом 29 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел в апреле 2020 года в доме №40/11 на улице Рубинштейна. Подсудимый ударил потерпевшего во время внезапного конфликта. Тот получил легкий вред здоровью. 

Семкину назначили наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы и 20 тыс. штрафа в пользу потерпевшего. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что росгвардейцы задержали мужчину, повредившего имущество отеля на Московском проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: болгарка, избиение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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