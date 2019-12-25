Росгвардейцы задержали мужчину, повредившего имущество отеля на Московском проспекте

Задержанного доставили в 29 отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Накануне, 28 ноября, в 22:28 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Московскому району Петербурга задержали хулигана, который выломал входную дверь в одном из номеров гостиницы, расположенной на Московском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по городу и области.

Отмечается, что администратор увидел по камерам видеонаблюдения, как мужчина выламывает дверь, и воспользовался тревожной кнопкой. Сотрудники Росгвардии прибыли на место оперативно и в холле второго этажа задержали мужчину. Как оказалось, он даже не являлся постояльцем данной гостиницы.

Дебошира доставили в местный отдел полиции. Что именно побудило его на хулиганские действия, неясно.

Фото: Piter.tv