Игорь Марков рассказал о том, что Киев принял решение о перегруппировке сил из-за успехов союзных сил на Донбассе.

Бывший депутат Верховной Рады от Одессы Игорь Марков заявил о решении Киева эвакуировать морпехов из Николаева. Соответствующее обращение иностранного политика опубликовал в собственном Telegram-канале российский ведущий Владимир Соловьев. Украинец заметил, что на фоне успехов союзных сил киевский режим принял решение о необходимости отправить на западные территории страны 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ.

Киев отдал приказ о немедленной эвакуации в западную часть страны 36-й бригады морпехов, которая расположена в Николаеве, а также областного военкомата с личными делами. Игорь Марков, экс-депутат Украины

Эксперт пояснил, что Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать мирные города Донбасса и близлежащих участков.

В Запорожской области задержали украинского офицера.

Фото и видео: Telegram / Соловьев