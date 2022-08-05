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Бывший депутат Рады заявил о решении Киева эвакуировать морпехов из Николаева

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Игорь Марков рассказал о том, что Киев принял решение о перегруппировке сил из-за успехов союзных сил на Донбассе.

Бывший депутат Верховной Рады от Одессы Игорь Марков заявил о решении Киева эвакуировать морпехов из Николаева. Соответствующее обращение иностранного политика опубликовал в собственном Telegram-канале российский ведущий Владимир Соловьев. Украинец заметил, что на фоне успехов союзных сил киевский режим принял решение о необходимости отправить на западные территории страны 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ. 

Киев отдал приказ о немедленной эвакуации в западную часть страны 36-й бригады морпехов, которая расположена в Николаеве, а также областного военкомата с личными делами.

Игорь Марков, экс-депутат Украины

Эксперт пояснил, что Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать мирные города Донбасса и близлежащих участков.

В Запорожской области задержали украинского офицера.

Фото и видео: Telegram / Соловьев

Теги: верховная рада, владимир соловьев, донбасс, игорь марков, морпехи, николаев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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