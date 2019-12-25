Бывшие полицейские из Колпино получили реальные сроки за избитого подростка

Колпинский районный суд Петербурга приговорил бывших полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиненных в избиении подростка, к лишению свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
В мае прошлого года Заброда и Аунинг, работавшие водителями-полицейскими в Колпинском районе, доставили в отдел полиции 17-летнего Коваля, совершившего административное правонарушение. Превысив свои полномочия, полицейские побили задержанного подростка в наручниках резиновой палкой и ногами
Суд смягчил требование прокуратуры, считавшей подходящим наказание до 3,6 лет в колонии: Заброда отправится в тюрьму на год и 8 месяцев, а Аунинг – на полтора года. Оба на два года лишены права занимать государственные должности. Также экс-полицейские выплатили потерпевшему по 50 тысяч рублей, раскаялись и извинились. Оба взяты под стражу в зале суда.
Фото: объединенная пресс-служба судов города
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