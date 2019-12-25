Бывшие полицейские из Колпино получили реальные сроки за избитого подростка

Оба отправятся в тюрьму на срок от полутора лет до года и восьми месяцев.

Колпинский районный суд Петербурга приговорил бывших полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиненных в избиении подростка, к лишению свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В мае прошлого года Заброда и Аунинг, работавшие водителями-полицейскими в Колпинском районе, доставили в отдел полиции 17-летнего Коваля, совершившего административное правонарушение. Превысив свои полномочия, полицейские побили задержанного подростка в наручниках резиновой палкой и ногами

Суд смягчил требование прокуратуры, считавшей подходящим наказание до 3,6 лет в колонии: Заброда отправится в тюрьму на год и 8 месяцев, а Аунинг – на полтора года. Оба на два года лишены права занимать государственные должности. Также экс-полицейские выплатили потерпевшему по 50 тысяч рублей, раскаялись и извинились. Оба взяты под стражу в зале суда.

Фото: объединенная пресс-служба судов города