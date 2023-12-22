Бывшему чиновнику Минкультуры РФ Борису Мазо петербургский суд не стал смягчать наказание

Коллегия городского суда изменила приговори и удовлетворила иск на 850 млн рублей.

Петербургский суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении экс-чиновника Минкультуры РФ Бориса Мазо. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 6 марта.

В прошлом году 30 августа Куйбышевский районный суд назначил фигуранту 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Уточнялось, что в 2015 году Мазо похитил 916 млн рублей, которые были выделены на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж" в рамках государственного контракта, заключенного в декабре 2015 года с ООО "МехСтройТранс". Несколько лет он скрывался за границей от правоохранителей.

Фигурант отметил, что назначенное ему наказание "очень сурово", и вся вина Мазо лишь в том, что он перезнакомил разных людей друг с другом.

Намерений на хищение у меня не было. Пирумову за то же самое дали меньше. Борис Мазо, экс-чиновник Минкультуры РФ

Осужденный сказал, что планирует возместить ущерб и платить штраф, но из мест лишения свободы "это будет сделать весьма проблематично". Сообщил, что "хочет жить спокойной жизнью пенсионера". Он попросил изменить приговор и поздравил всех женщин, присутствующих в процессе, с наступающим праздником – Международным женским днем. Кроме того, отметил, что проклинает тот день, когда пришел на государственную службу.

Я хотел сделать что-то хорошее для страны. Да, я всегда был романтической личностью. Борис Мазо, экс-чиновник Минкультуры РФ

Мазо возместил 6,5 млн рублей. Коллегия городского суда изменила приговори и удовлетворила иск на 850 млн рублей. В части наказания приговор остался прежним.

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Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга