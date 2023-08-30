Борис Мазо отделался сроком в колонии общего режима по делу о многомиллионном мошенничестве

Вынесен приговор бывшему директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта РФ Борису Мазо за многомиллионное мошенничество.

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Российской Федерации Бориса Мазо. Он признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По данным суда, Мазо, занимая должность в Минкульте, в 2015 году совершил хищение 916 миллионов рублей с другими соучастниками.

При этом бюджетные средства были выделены на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж" в рамках государственного контракта, заключенного в декабре 2015 года с ООО "МехСтройТранс".

Мазо долго скрывался от правоохранителей и был найден заграницей. Австрийская Республика согласилась выдать Мазо.

Суд назначил ему 8 лет 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Австрия выдала России экс-чиновника Минкультуры Мазо.

Видео: Генпрокуратура России

