Бывший вице-президент ФИФА проведет за решеткой девять лет

Хуана Анхеля Напоута обвинили в коррупции.

Бывшего вице-президента ФИФА Хуана Анхеля Напоута признали виновным в деле о коррупции и приговорили к девяти годам колонии. Об этом сообщают РИА Новости.

В конце мая 2015 года в Цюрихе были арестованы несколько высокопоставленных чиновников ФИФА. Среди них был Хуан Анхель Напоут. Всех подозревали в коррупции. Обвинение просило за Напаута 20 лет тюрьмы. Отмечается, что чиновник получал от компаний, желающих купить права на крупные футбольные турниры, взятки. Защита настаивала, что роль Напоута в этом деле преувеличена.

В итоге парагвайского чиновника признали виновным и приговорили к девяти годам колонии. Кроме того, Хуан Анхель должен заплатить штраф 1 млн долларов, и суд конфискует у него 3,3 млн долларов.

Ранее мы писали, что в Ленинградской области сотрудник РЖД подозревается в получении взятки.

Фото: Википедия