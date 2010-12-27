В Ленинградской области сотрудник РЖД подозревается в получении взятки

Взятка - 1 миллион 200 тысяч рублей.

Сотрудника РЖД подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западное СУ на транспорте СК РФ.

По данным следствия, в июне этого года к главному инженеру Мгинской дистанции электроснабжения филиала ОАО "РЖД" обратился председатель гаражного кооператива в Киришском районе. Он попросил помочь подготовить и оформить документы для присоединения гаражного кооператива к электрическим сетям Октябрьской дирекции. Инженер согласился помочь за 1,2 миллиона рублей.

Подозреваемый получил деньги в салоне личного автомобиля на территории гаражного кооператива, но только 15 000 там оказались подлинными, остальные - муляжи.

В отношении инженера Мгинской дистанции возбудили уголовное дело по статье "получение взятки в особо крупном размере". Расследование продолжается.

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