4-х месячную львицу из Пулково перевезли в Ленобласть

Подарком чеченца петербуржцу оказалась 4-х месячная львица

Четырехмесячная львица – это подарок чеченца петербуржцу. Сейчас её доставили в центр диких животных "Велес" во Всеволожском районе Ленобласти.

Как стало известно 47news, 2 января в "Велес" в поселке Рапполово доставили 4-х месячную львицу.

Львица оказалась в приюте, потому что чеченец не предупредил петербуржца о том, какой подарок его ожидает. Исходя из того, что львица не отличается смиренным нравом и в сутки съедает минимум 6 килограммов мяса, ему пришлось отдать львицу в приют.

Руководитель "Велеса" Александр Фёдоров рассказал 47news, о том, что ещё не обсуждался вопрос, сколько львица будет находиться в приюте. Отметим, что среди двухсот питомцев центра львов еще не было. И о том, что они в принципе есть на территории Ленобласти, Федоров не слышал.

"Договорились, что она пока будет жить у нас. Сколько по времени - пока не известно", - рассказал 47news Фёдоров, добавив, что львице еще не дали имя, но есть вариант - Эльза.

Напомним, что ранее Piter.tv писал, что 30 декабря в аэропорту «Пулково» была обнаружена львица. В связи с этим в Санкт-Петербурге был задержан рейс сообщением Санкт-Петербург – Грозный.

Видео: YouTube / V Sm