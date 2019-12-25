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Мероприятия численностью более 100 человек запретили в Ленобласти
Сегодня, 14:38
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Мероприятия численностью более 100 человек запретили в Ленобласти

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Изменения приняли 19 марта.

В региональное постановление правительства о введении на территории Ленинградской области повышенной готовности были внесены изменения. С 19 марта отменены все массовые мероприятия численностью более 100 человек. Об этом сообщил online47.

Текущую ситуацию по распространению коронавируса оценивают как стабильную. Новых случаев заражения не наблюдается. Администрация Ленинградской области совместно с медицинскими учреждениями и представителями Роспотребнадзора ведут усиленный контроль за распространением инфекции. 

В Едином медицинском центре мигрантов проверяют на коронавирус в обязательном порядке. В Кудрово обнаружили один случай заражения инфекцией. Кроме того, мероприятия численностью более 50 человек запретили в Петербурге. 

Фото: Pixabay

 

Теги: коронавирус, леноблать
Категории: Новости Ленинградской области,

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