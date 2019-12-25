Областные мигранты сдадут анализы на коронавирус

Обследования пройдут в Едином медицинском центре.

Комитет по здравоохранению Ленинградской области и управление Роспотребнадзора принимают усиленные меры по выявлению коронавирусной инфекции среди трудовых мигрантов. Единый медицинский центр проводит профилактические мероприятия для иностранных граждан. Об этом сообщил Online47.

Все выходцы из зарубежья, которые обследуются в центре, обязаны замерить температуру при помощи тепловизора. В случае, если у мигранта обнаружатся признаки гриппа или ОРВИ, ему необходимо будет предоставить сведения о последних местах пребывания и контактах с другими людьми.

Несмотря на введенные ограничения въезда в Россию, центр продолжить контролировать миграционный поток в течение следующего месяца. Это связано с риском прибытия в регион зараженных из очага эпидемии – Китая, Южной Кореи.

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