В Ленобласти подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Инфекцию диагностировали у жительницы Кудрово.

В пятницу, 13 марта, в Ленобласти зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Инфекцию диагностировали у жительницы Кудрово. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что инфицированная женщина недавно вернулась из Италии. Пациентку поместили в больницу имени Боткина в Петербурге. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. В ближайшее время в подъезде дома, где проживает больная, коммунальщики проведут дезинфекцию.

Ранее мы писали, что в Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса.

Фото: Piter.TV