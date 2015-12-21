Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини взяли под арест из-за коррупции

Должностное лицо обвиняется в коррупции.

Английское издание The Sun заявило об аресте бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций. По их данным Мишель Платини подозревается в коррупции. Известно, что полиция взяла экс-президента УЕФА под стражу в пригороде Парижа.

Расследование ведется в отношении выбора страны-организатора для проведения Чемпионата мира по футболу в 2022 году. В декабре 2010 года эту почетную миссию доверили Катару. Предположительно, Платини мог получить взятку за это назначение. Ранее ФИФА проводила собственное расследование относительно возможности совершения преступления Катаром ради победы. Однако, нарушений выявлено не было.

Напомним, что Платини занял пост в 2007 году, после отставки шведа Леннарта Юханссона.

Ранее Piter.tv писал о том, что полиция Петербурга задержала 16-летнего за одиночный пикет против пропаганды в школе.

Видео: YouTube/beIN SPORTS France