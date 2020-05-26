Бывшего президента США заметили на "педофильском острове" Эпштейна

Два очевидца видели Билла Клинтона в компании с геем.

Бывшего президента США заметили на "педофильском острове" торговца секс-рабами Эпштейна. Об этом сообщили представители Daily Mail со ссылкой на документальный фильм от Netflix. В рамках проекта очевидец объяснил журналистам, что не раз видел Билла Клинтона на карибском острове. Такое заявление сделал бывший работник Джеффри Эпштейна Стив Скалли.

Скалли пояснил, что видел, как бывший президент Америки сидел на крыльце виллы. В его компании находился мужчина с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Других гостей в домике Клинтона очевидец не замечал. Информацию о подобном инциденте подтвердила Вирджиния Робертс. Женщина была секс-рабыней на острове. Она обедала с Клинтоном, Гислен Максвелл и двумя другими женщинами из Нью-Йорка.

В Daily Mail напомнили, что на данный момент нет доказательств того, что Билл Клинтон действительно принимал участие в оргиях с несовершеннолетними. Журналисты не располагают подробностями его визита на остров Литл Сент-Джеймс.

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Видео: YouTube / Netflix