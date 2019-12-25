Бывшего подполковника ФСБ, подозреваемого в автоподставе, не арестовали в Петербурге

Его увезли в Москву.

Стало известно, что гарнизонный военный суд Петербурга не арестовал бывшего подполковника ФСБ Максима Викторова. Он подозревается в "насилии над представителем власти" и "оскорблении". Об этом сообщила "Фонтанка".

Викторова перевезли в Московский гарнизонный суд, рассмотрение дела продолжится там.

Напомним, что бывший подполковник занимался подкупом известных уголовников, которые устраивали подставные ДТП с сотрудниками правоохранительных органов, которые, по мнению Викторова, были лишними в системе Петербурга.

Ранее мы писали, что с 12 марта отменили более 400 мероприятий в Петербурге.

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