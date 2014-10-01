Бывшего главного архитектора Петербурга назначили специальным представителем губернатора города

Временно исполнять обязанности председателя комитета по градостроительству и архитектуре года с 1 ноября будет заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева.

В воскресенье, 31 октября, стало известно, что Владимир Григорьев назначен специальным представителем Губернатора Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, Александр Беглов назначен на эту должность Владимира Григорьева с 1 ноября 2021 года. В сообщении уточняется, что в пятницу, 29 октября, он был освобожден от должности председателя Комитета по градостроительству и архитектуре – главного архитектора Петербурга.

Кроме этого, временно исполнять обязанности председателя комитета по градостроительству и архитектуре года с 1 ноября будет заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева.

Ранее архитектор Никита Явейн прокомментировал уход главы комитета по градостроительству.

Фото: пресс-слжуба Смольного